Одеяло халлофайбер классическое
3 190 ₽
Ткань: Поплин
Плотность: 400 гр/м2
Тип одеял: Теплое
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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