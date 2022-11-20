Одеяло халлофайбер классическое

9 оценок

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Одеяло халлофайбер классическое

4.4
3 190 ₽
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Одеяло Овечья шерсть люкс
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Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное

Характеристики товара

Описание

Ткань: Поплин

Плотность: 400 гр/м2

Тип одеял: Теплое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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