Состав: 100% силиконизированное волокно
Ткань чехла: бязь
Плотность: от 250 до 280 гр/м2
Холлофайбер - это полое извитое силиконизированное волокно. Экологически чистый, гиппоаллергенный наполнитель, важным преимуществом которого является долговечность и практичность.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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