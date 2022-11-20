Одеяло халлофайбер облегченное

8 оценок

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Одеяло халлофайбер облегченное

4.6
3 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 100% силиконизированное волокно
Ткань чехла: бязь
Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Холлофайбер - это полое извитое силиконизированное волокно. Экологически чистый, гиппоаллергенный наполнитель, важным преимуществом которого является долговечность и практичность.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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