Ткань: Хлопок
Основной цвет: Темно-бежевый
Кол-во цветов: Цветное
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|172
|цена на сайте приведена за этот размер
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Часы настенные 01057
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