Одеяло Хлопок 100% (серый)

11 оценок

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Одеяло Хлопок 100% (серый)

4.3
2 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Шерсть

Основной цвет: Серый

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Орнамент

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
140100цена на сайте приведена за этот размер
205140

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