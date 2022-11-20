Ткань: Шерсть
Основной цвет: Серый
Кол-во цветов: Цветное
Стиль рисунка: Орнамент
|Длинна
см
|Ширина
см
|140
|100
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|140
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Одеяло детское халлофайбер классическое
Одеяло детское бамбуковое Люкс
Одеяло детское халлофайбер облегченное
Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС
Одеяло детское овечья шерсть классическое
Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая
Одеяло халлофайбер облегченное
Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра
Одеяло Бамбук Эко облегченное