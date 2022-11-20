Ткань: Хлопок
Основной цвет: Розовый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Детский
Тип одеял: Легкое
|Длинна
см
|Ширина
см
|Стоимость
₽
|140
|100
|цена на сайте приведена за этот размер
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