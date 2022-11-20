Одеяло Хлопок 100% Собачка Розовый

8 оценок

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Одеяло Хлопок 100% Собачка Розовый

4.6
1 590 ₽
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Одеяло детское ватное облегченное
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Одеяло Бамбук мф

Характеристики товара

Описание

Ткань: Хлопок

Основной цвет: Розовый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Детский

Тип одеял: Легкое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

140100цена на сайте приведена за этот размер

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