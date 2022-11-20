Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%)

5 оценок

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Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%)

4.3
2 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Хлопок

Основной цвет: Бежевый

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Орнамент

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172

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