Одеяло Лебяжий пух люкс

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Одеяло Лебяжий пух люкс

4.2
4 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 80% лебяжий пух, 20 % вискозное волокно

Ткань чехла: тик

Плотность: 400 гр/м2

Лебяжий пух называют наполнителем нового времени, это тончайшее силиконизированное микроволокно, во много раз тоньше лучших сортов хлопка и известных полиэфирных волокон. Поэтому подушки и одеяла отличаются легкостью и при этом отлично сохраняют тепло, тем самым, обеспечивая приятный и комфортный сон. Также важным достоинством изделий из лебяжьего пуха является уход. За ними легко ухаживать, они не сминаются и не накапливают в себе много пыли, их можно стирать.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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