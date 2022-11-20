Состав: 80% лебяжий пух, 20% вискозное волокно
Ткань чехла: микрофибра
Плотность: от 300 до 330 гр/м2
Лебяжий пух называют наполнителем нового времени, это тончайшее силиконизированное микроволокно, во много раз тоньше лучших сортов хлопка и известных полиэфирных волокон. Поэтому подушки и одеяла отличаются легкостью и при этом отлично сохраняют тепло, тем самым, обеспечивая приятный и комфортный сон. Также важным достоинством изделий из лебяжьего пуха является уход. За ними легко ухаживать, они не сминаются и не накапливают в себе много пыли, их можно стирать.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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