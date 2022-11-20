Состав: 80% овечья шерсть, 20 % вискозное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: 400 гр/м2
Одеяла из овечьей шерсти имеют множество преимуществ. Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие аллергией, не будут испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти всесезонны, благодаря тому, что шерсть способна пропускать воздух, обладает эффектом терморегуляции, при помощи которой поддерживается оптимальная температура тела.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
Стул Митч красный
Стул Новая классика салатовый/ желтый
Стул Новая классика серый/ белый
Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый
Скамья Лора
Скамья Клеопатра
Скамья
Скамья Барон
Скамья Престиж
Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый
Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное
Одеяло "Афродита"
Одеяло Верблюжья шерсть люкс
Одеяло Лебяжий пух микрофибра
Одеяло ватное эко
Одеяло бамбук классическое белое
Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченное
Одеяло халлофайбер облегченное
Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра