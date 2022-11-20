Состав: 50 % овечья шерсть, 50 % вискозное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: от 250 до 280 гр/м2
Одеяла из овечьей шерсти имеют множество преимуществ. Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие аллергией, не будут испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти всесезонны, благодаря тому, что шерсть способна пропускать воздух, обладает эффектом терморегуляции, при помощи которой поддерживается оптимальная температура тела.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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