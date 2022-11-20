Состав: 80% вата (хлопок), 20% вискозное волокно
Ткань чехла: сатин
Плотность: от 250 до 280 гр/м2
Одеяло из ваты относится к экологически чистым изделиям. При производстве ватного одеяла не используют химические вещества, поэтому такое одеяло не может вызвать аллергические реакции. Для здоровья взрослого человека и ребёнка оно абсолютно безопасно, что вызывает большую популярность среди покупателей. Но самое главное достоинство- одеяло ватное очень теплое и стоит дешевле других видов одеял
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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