Одеяло Овечья шерсть классическое

11 оценок

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Одеяло Овечья шерсть классическое

4.6
3 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 80% овечья шерсть, 20% вискозное волокно

Ткань чехла: бязь

Плотность: 400 гр/м2

Одеяла из овечьей шерсти имеют множество преимуществ. Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие аллергией, не будут испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти всесезонны, благодаря тому, что шерсть способна пропускать воздух, обладает эффектом терморегуляции, при помощи которой поддерживается оптимальная температура тела.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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