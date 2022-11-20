Состав: 80% овечья шерсть, 20% вискозное волокно
Ткань чехла: тик
Плотность: 400 гр/м2
Одеяла из овечьей шерсти имеют множество преимуществ. Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие аллергией, не будут испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти всесезонны, благодаря тому, что шерсть способна пропускать воздух, обладает эффектом терморегуляции, при помощи которой поддерживается оптимальная температура тела.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
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Стол с качелями - лофт, четырехместная
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