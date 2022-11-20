Состав: 80% овечья шерсть, 20% вискозное волокно
Ткань чехла: микрофибра
Плотность: от 300 до 330 гр/м2
Одеяла из овечьей шерсти имеют множество преимуществ. Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие аллергией, не будут испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти всесезонны, благодаря тому, что шерсть способна пропускать воздух, обладает эффектом терморегуляции, при помощи которой поддерживается оптимальная температура тела.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
Каркас для стула С15
Каркас для стула С16
Каркас для стула С17
Каркас для стула С19
Каркас для стула С20
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