Состав: 80 % овечья шерсть, 20 % вискозное волокно
Ткань чехла: микрофибра
Плотность: от 250 до 280 гр/м2
Одеяла из овечьей шерсти имеют множество преимуществ. Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие аллергией, не будут испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти всесезонны, благодаря тому, что шерсть способна пропускать воздух, обладает эффектом терморегуляции, при помощи которой поддерживается оптимальная температура тела.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
Каркас для стула С-4А
Каркас для стула С5
Каркас для стула С-5А
Каркас для стула С6
Каркас для стула С8
Каркас для стула С9
Каркас для стула С10
Каркас для стула С11
Каркас для стула С12
Каркас для стула С14
Одеяло бамбук-микрофибра
Одеяло шелковое Valtery
Одеяло ватное классическое
Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра облегченное
Одеяло Овечья шерсть классическое
Одеяло халлофайбер ЭКО
Одеяло халлофайбер облегченное
Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра
Одеяло Бамбук Эко облегченное