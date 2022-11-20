Ткань: Сатин
Основной цвет: Белый
Кол-во цветов: Однотонное
Стиль рисунка: Орнамент
Тип одеял: Легкое
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
Табурет Шевалье 5
Табурет Классика мягкий
Табурет Лотос мягкий
Табурет Венеция мягкий
Скамья Классика 1/2
Стул обеденный Венеция 2
Стул обеденный Хельга
Стул обеденный Венеция
Стул обеденный Венеция с подлокотниками
Стул обеденный Классика
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