Одеяло шелковое Valtery

8 оценок

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Одеяло шелковое Valtery

5
7 690 ₽
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Одеяло ватное классическое

Характеристики товара

Описание

Ткань: Сатин

Основной цвет: Белый

Кол-во цветов: Однотонное

Стиль рисунка: Орнамент

Тип одеял: Легкое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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