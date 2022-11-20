Одеяло шерстяное Жаккард

15 оценок

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Одеяло шерстяное Жаккард

4.5
3 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)
Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)
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Одеяло шерстяное Жаккард (бежевый)

Характеристики товара

Описание

Ткань: Шерсть

Основной цвет: Зеленый

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Орнамент

Материал: 85% шерсть, 15% ПЕ

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Варианты размеров

Длинна
см 		Ширина
см
205 140 цена на сайте приведена за этот размер
205 170

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