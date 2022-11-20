Ткань: Шерсть
Основной цвет: Зеленый
Кол-во цветов: Цветное
Стиль рисунка: Орнамент
Материал: 85% шерсть, 15% ПЕ
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|170
Стул Версаль черный, черный каркас
Стул Версаль белый, черный каркас
Стул Версаль дерево, стальной каркас
Стул Версаль черный, белый каркас
Стул Версаль дерево, белый каркас
Стул Версаль белый, белый каркас
Стул Версаль белый, стальной каркас
Стул Версаль черный, стальной каркас
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