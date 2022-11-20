Ткань: Шерсть
Основной цвет: Черный
Кол-во цветов: Цветное
Стиль рисунка: Орнамент
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
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