Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)

7 оценок

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Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)

4.9
3 690 ₽
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Одеяло шерстяное Жаккард

Характеристики товара

Описание

Ткань: Шерсть

Основной цвет: Черный

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Орнамент

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172

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