Одеяло шерстяное Жаккард (бежевый)

9 оценок

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Одеяло шерстяное Жаккард (бежевый)

4.2
3 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Шерсть

Основной цвет: Бежевый

Кол-во цветов: Цветное

Стиль рисунка: Орнамент

Материал: 85% шерсть, 15% ПЕ

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
140100цена на сайте приведена за этот размер
205140
205170

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