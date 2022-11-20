Одеяло Синтепон

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Одеяло Синтепон

4.2
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 100% полиэфирное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: 400 гр/м2

Синтепон представляет собой объёмный, упругий и очень лёгкий нетканый материал. Синтепон создаётся из синтетических волокон, которые скрепляются клеевым составом или термическим способом. Поскольку синтепон довольно-таки объёмный, а так же тёплый, мягкий и упругий, одеяла с этим материалом пользуются успехом у теплолюбивых людей.Одеяло синтепоновое отличается хорошей теплопроводимостью, поэтому предпочтительны на зиму.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см

205140цена на сайте приведена за этот размер
205172

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