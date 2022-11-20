Состав: 100% полиэфирное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: 400 гр/м2
Синтепон представляет собой объёмный, упругий и очень лёгкий нетканый материал. Синтепон создаётся из синтетических волокон, которые скрепляются клеевым составом или термическим способом. Поскольку синтепон довольно-таки объёмный, а так же тёплый, мягкий и упругий, одеяла с этим материалом пользуются успехом у теплолюбивых людей.Одеяло синтепоновое отличается хорошей теплопроводимостью, поэтому предпочтительны на зиму.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
Стул Камо 1 МРД
Стул Камо МРД
Стул Камо 2 проволка
Стул Камо 1 проволка
Стул Камо проволка
Стул Милан 2 МРД
Стул Милан 1 МРД
Ножка деревянная 118
Ножка деревянная 116
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