Состав: 100% чёсоное полиэфирное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: 400 гр/м2
Синтепух — это нетканый материал, состоящий из множества мелких волокон полиэстера. Все эти волокна имеют полости (микроскопические, вода в них проникнуть не может), кроме этого, они хорошо пропитаны силиконом для достижения еще большей эластичности. Каждая отдельная волосинка скручивается в спираль и сцепливается с соседними. Благодаря такому сцеплению, материал становится упругим и теплым, ведь появляются воздушные подушки, которые создают дополнительное тепло.
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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