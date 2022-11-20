Одеяло Синтепух

13 оценок

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Одеяло Синтепух

5
1 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 100% чёсоное полиэфирное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: 400 гр/м2

Синтепух — это нетканый материал, состоящий из множества мелких волокон полиэстера. Все эти волокна имеют полости (микроскопические, вода в них проникнуть не может), кроме этого, они хорошо пропитаны силиконом для достижения еще большей эластичности. Каждая отдельная волосинка скручивается в спираль и сцепливается с соседними. Благодаря такому сцеплению, материал становится упругим и теплым, ведь появляются воздушные подушки, которые создают дополнительное тепло.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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