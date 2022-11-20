Одеяло ватное классическое

7 оценок

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Одеяло ватное классическое

4.6
3 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 80% вата (хлопок), 20% вискозное волокно

Ткань чехла: хлопок

Плотность: 400 гр/м2

Одеяло из ваты относится к экологически чистым изделиям. При производстве ватного одеяла не используют химические вещества, поэтому такое одеяло не может вызвать аллергические реакции. Для здоровья взрослого человека и ребёнка оно абсолютно безопасно, что вызывает большую популярность среди покупателей. Но самое главное достоинство- одеяло ватное очень теплое и стоит дешевле других видов одеял.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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