Товар в корзине. Перейти
Одеяло ватное люкс облегчённое - фото 1

Одеяло ватное люкс облегчённое

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Одеяло Овечья шерсть эко облегченное
Одеяло Овечья шерсть эко облегченное
Следующий Одеяло Овечья шерсть люкс
Одеяло Овечья шерсть эко облегченное

Характеристики товара

Описание

Состав: 80% вата (хлопок), 20% вискозное волокно

Ткань чехла: сатин

Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Одеяло из ваты относится к экологически чистым изделиям. При производстве ватного одеяла не используют химические вещества, поэтому такое одеяло не может вызвать аллергические реакции. Для здоровья взрослого человека и ребёнка оно абсолютно безопасно, что вызывает большую популярность среди покупателей. Но самое главное достоинство- одеяло ватное очень теплое и стоит дешевле других видов одеял

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

Похожие товары

Одеяло халлофайбер облегченноеНастоящее фото товара Одеяло халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
8

Одеяло халлофайбер облегченное

Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
14

Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра

Одеяло Бамбук Эко облегченноеНастоящее фото товара Одеяло Бамбук Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
5

Одеяло Бамбук Эко облегченное

Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
5

Одеяло Овечья шерсть эко облегченное

Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
5

Одеяло Овечья шерсть люкс

Настоящее фото товара Одеяло халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Одеяло халлофайбер классическое

Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
5

Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное

Настоящее фото товара Одеяло Бамбук эко, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
9

Одеяло Бамбук эко

Настоящее фото товара Одеяло Синтепон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
5

Одеяло Синтепон

Настоящее фото товара Одеяло Синтепух, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
13

Одеяло Синтепух

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подвесной светильник Anna №2, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Anna №2

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bience, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Bience

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Fiore, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
11

Подвесной светильник Fiore

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bowi, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Bowi

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Farn, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Farn

В наличии 50 шт.
Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден