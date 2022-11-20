Характеристики товара
Описание
Состав: 80% вата (хлопок), 20% вискозное волокно
Ткань чехла: сатин
Плотность: от 250 до 280 гр/м2
Одеяло из ваты относится к экологически чистым изделиям. При производстве ватного одеяла не используют химические вещества, поэтому такое одеяло не может вызвать аллергические реакции. Для здоровья взрослого человека и ребёнка оно абсолютно безопасно, что вызывает большую популярность среди покупателей. Но самое главное достоинство- одеяло ватное очень теплое и стоит дешевле других видов одеял