Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное

5 оценок

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Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное

4.4
4 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 80 % верблюжья шерсть, 20 % вискозное волокно

Ткань чехла: тик

Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Верблюжья шерсть обладает высокой гигроскопичностью, создавая эффект "сухого тепла". Волокно верблюжьей шерсти полые внутри, образуют пласт, содержащий множество воздушных кармашков, которые равномерно сохраняют и распределяют тепло, обеспечивая естественную терморегуляцию в жару и холод.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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