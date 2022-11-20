Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра
2 390 ₽
Ткань: Микрофибра
Плотность: 400 гр/м2
Тип одеял: Теплое
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|140
|цена на сайте приведена за этот размер
|205
|172
|220
|200
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