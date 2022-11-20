Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра

14 оценок

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Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра

4.9
2 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Микрофибра

Плотность: 400 гр/м2

Тип одеял: Теплое

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
205140цена на сайте приведена за этот размер
205172
220200

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