Ткань: Хлопок
Основной цвет: Зеленый
Кол-во цветов: Цветное
Стиль рисунка: Орнамент
|Длинна
см
|Ширина
см
|205
|172
|цена на сайте приведена за этот размер
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