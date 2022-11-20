Фотография Офисное кресло BONN C LX от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Офисное кресло BONN C LX

5
Оптовая цена
12 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Офисное кресло BONN C LX
Офисное кресло BONN C LX
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Офисное кресло BONN C LX

5
12390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина500 мм

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