Характеристики товара
Описание
Офисное кресло с откидной спинкой и стильным дизайном, в элегантном черном цвете идеально подойдет для переговорной или руководителя. Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше чем аналоги из поролона.
Кресло оснащено пластиковым пятилучьем, пневматическим подъемником и механизмом качания "Мульти ТОП-ГАН", которое позволяет фиксировать угол наклона сидения и спинки кресла в любом комфортном положении.
Данная модель благодаря спокойному и ненавязчивому дизайну идеально впишется в интерьер любого помещения.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья420/560 мм
- Ширина630 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия