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Офисное кресло БОС

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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло с откидной спинкой и стильным дизайном, в элегантном черном цвете идеально подойдет для переговорной или руководителя. Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше чем аналоги из поролона.

Кресло оснащено пластиковым пятилучьем, пневматическим подъемником и механизмом качания "Мульти ТОП-ГАН", которое позволяет фиксировать угол наклона сидения и спинки кресла в любом комфортном положении.

Данная модель благодаря спокойному и ненавязчивому дизайну идеально впишется в интерьер любого помещения.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420/560 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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