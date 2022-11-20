Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1260/1380 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
- Ширина620 мм
- Глубина580 мм
- Вес17.8 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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