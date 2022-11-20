Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло CL43, черный кожзам - фото 1

Офисное кресло CL43, черный кожзам

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло CT, кожзам шоколад
Офисное кресло CT, кожзам шоколад
Следующий Офисное кресло CL45, черный кожзам
Офисное кресло CT, кожзам шоколад

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200/1340 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес18 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
6

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Кресло игровое CH-778NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
12

Кресло игровое CH-778N

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
5

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

В наличии 30 шт.
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
12

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 26 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

В наличии 9 шт.
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

В наличии 16 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
7

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

С этим товаром покупают
Кресло СтепНастоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
13

Кресло Степ

Кресло офисное TopChairs Style, оранжевоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99038
15 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло офисное TopChairs Style, оранжевое

Стул Персона - 3Н с пюпитромНастоящее фото товара Стул Персона - 3Н с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Персона - 3Н с пюпитром

Настоящее фото товара Кресло для офиса BONN A LX, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Кресло для офиса BONN A LX

Стул Bard, белый, голубой/ черныйНастоящее фото товара Стул Bard, белый, голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
6

Стул Bard, белый, голубой/ черный

Monaco Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
Оптовая цена
11

Monaco Экокожа Черный

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
12

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

В наличии 19 шт.
Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
11

Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S4 тканьНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
8

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1