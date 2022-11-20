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Офисное кресло CT, кожзам шоколад - фото 1

Офисное кресло CT, кожзам шоколад

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200/1320 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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