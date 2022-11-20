Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880/940 мм
- Высота до сиденья400/460 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожзам
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Victory, серый