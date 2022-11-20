Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880/940 мм
- Высота до сиденья400/460 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Дания 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя