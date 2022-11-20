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Офисное кресло, ткань Elain синий - фото 1

Офисное кресло, ткань Elain синий

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880/940 мм
  • Высота до сиденья400/460 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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