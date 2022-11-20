Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880/940 мм
- Высота до сиденья400/460 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Браун 20мм
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Текс, светло-серый
Стул Кроссбэк, светлый орех