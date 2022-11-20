Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло, ткань Elain темно-серый - фото 1

Офисное кресло, ткань Elain темно-серый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло, ткань Elain бежевый
Офисное кресло, ткань Elain бежевый
Следующий Офисное кресло, ткань Elain синий
Офисное кресло, ткань Elain бежевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880/940 мм
  • Высота до сиденья400/460 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Патрик 20мм - шампань, ИгуанаНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
7

Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19016
3 790 ₽
11

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Pluton 101 (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
13

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)

Стул Lazzoli 3803Настоящее фото товара Стул Lazzoli 3803, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
14

Стул Lazzoli 3803

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1