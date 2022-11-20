Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880/940 мм
- Высота до сиденья400/460 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Боди 25мм
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)
Стул Lazzoli 3803