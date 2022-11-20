Обивка: Ткань+сетка
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 11,3кг
Объем: 0,09 м3
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый
Ортопедическое кресло Victory
Стул офисный Simona розовый
Стул Dodo, пудрово-розовый/ черный
Paris Ткань Бежевый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный
Офисное кресло Ultra T, сетка черный
Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)
Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 светло-синий правый угол
Кресло Ева HR