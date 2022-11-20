Офисное кресло EP-696, сетка бордовый

9 оценок

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Офисное кресло EP-696, сетка бордовый

5
6 790 ₽
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Офисное кресло EP-696, сетка синий
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Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Обивка: Ткань+сетка
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 11,3кг
Объем: 0,09 м3

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Основные характеристики

  • Высота900/1000 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасасталь
  • Ширина430 мм
  • Вес11.3 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Цветкрасный

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