Обивка: Ткань+сетка
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 11,3кг
Объем: 0,09 м3
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Стул полубарный БРЕНД, белый / черный
Кресло College HLC-2588F/Grey
Кресло College CLG-625 LBN-C Black
Стул Галс, кожзам белый/ каркас белый
Стул SN13, сетка черная/черная
Офисное кресло EP-696, сетка зеленый
Офисное кресло EP-696, сетка синий
Офисное кресло EP-696, сетка бордовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный
Офисное кресло Ultra T, сетка черный
Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)
Кресло Ева HR