Офисное кресло EP-696, сетка серый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Офисное кресло EP-696, сетка серый

4.8
6 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Офисное кресло EP-696, сетка черный
Офисное кресло EP-696, сетка черный
Следующий Офисное кресло EP-696, сетка зеленый
Офисное кресло EP-696, сетка зеленый

Характеристики товара

Описание

Обивка: Ткань+сетка
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 11,3кг
Объем: 0,09 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900/1000 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасасталь
  • Ширина430 мм
  • Вес11.3 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Цветсерый

С этим товаром покупают

Кресло офисное TopChairs Style, зеленоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло офисное TopChairs Style, зеленое

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79029
3 890 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand, произведённого компанией ChiedoCover
от61 600
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand

Настоящее фото товара Стул офисный Mariquita на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
7

Стул офисный Mariquita на колесной основе

Кресло игровое TopChairs Diablo белоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo белое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло игровое TopChairs Diablo белое

В наличии 95 шт.
Кресло руководителя TopChairs Armor черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Armor черное, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99015
34 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло руководителя TopChairs Armor черное

В наличии 51 шт.
Кресло College H-8078F-5/BlackНастоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Black, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
15

Кресло College H-8078F-5/Black

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Офисное кресло EP-696, сетка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Офисное кресло EP-696, сетка синий

В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло EP-696, сетка бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
9

Офисное кресло EP-696, сетка бордовый

В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
7

Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый

Настоящее фото товара Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
7

Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
8

Офисное кресло Ultra T, сетка черный

В наличии 1336 шт.
Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
10

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
7

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

Кресло Ева HRНастоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
12

Кресло Ева HR