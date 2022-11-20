Обивка: Ткань+сетка
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 11,3кг
Объем: 0,09 м3
Кресло офисное TopChairs Style, зеленое
Стул-кресло Самба М, желтый
Кресло компьютерное эргономичное Kulik Grand
Стул офисный Mariquita на колесной основе
Кресло игровое TopChairs Diablo белое
Кресло руководителя TopChairs Armor черное
Кресло College H-8078F-5/Black
Офисное кресло EP-696, сетка синий
Офисное кресло EP-696, сетка бордовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный
Офисное кресло Ultra T, сетка черный
Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)
Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Кресло Ева HR