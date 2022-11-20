Обивка: Ткань+сетка
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 11,3кг
Объем: 0,09 м3
Стул Изо
Стул Фабрикант
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