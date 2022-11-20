Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1200/1320 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
- Ширина590 мм
- Глубина560 мм
- Вес15 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Кресло игровое CH-778N
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Кресло компьютерное Forsage TM
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый
Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
Стул складной офисный Комфорт, серый
Кресло офисное TopChairs Simple, голубое
Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе
Стул пластиковый Mariquita на полозьях
Кресло реклайнер Hbada 117WMJ
Стул SN14, сетка черная