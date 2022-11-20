Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло KD, черный - фото 1

Офисное кресло KD, черный

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло KD, черный/ синий
Офисное кресло KD, черный/ синий
Следующий Офисное кресло KD, черный/ красный
Офисное кресло KD, черный/ синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200/1320 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
6

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Кресло игровое CH-778NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
12

Кресло игровое CH-778N

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
5

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

В наличии 30 шт.
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
12

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 26 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

В наличии 9 шт.
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

В наличии 16 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
7

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул складной офисный Комфорт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
12

Стул складной офисный Комфорт, серый

Кресло офисное TopChairs Simple, голубоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99055
10 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло офисное TopChairs Simple, голубое

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе , произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Mariquita на полозьях

Кресло реклайнер Hbada 117WMJНастоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 117WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
от44 000
Оптовая цена
13

Кресло реклайнер Hbada 117WMJ

Стул SN14, сетка чернаяНастоящее фото товара Стул SN14, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
15

Стул SN14, сетка черная

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
12

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

В наличии 19 шт.
Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
11

Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S4 тканьНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
8

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1