Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1200/1320 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
- Ширина590 мм
- Глубина560 мм
- Вес15 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияРоссия
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