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Офисное кресло KD, черный/ красный - фото 1

Офисное кресло KD, черный/ красный

14 оценок
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Офисное кресло KD, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200/1320 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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