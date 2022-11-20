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Офисное кресло KD, красная вставка - фото 1

Офисное кресло KD, красная вставка

14 оценок
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Офисное кресло KD, черный/ лайм
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Офисное кресло KD, черный/ лайм

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1210/1330 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес19 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа, сетка
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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