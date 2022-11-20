Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1210/1330 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
- Ширина610 мм
- Глубина580 мм
- Вес19 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияРоссия
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