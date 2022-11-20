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Офисное кресло SN, бордо - фото 1

Офисное кресло SN, бордо

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Офисное кресло, кожзам Buff
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Офисное кресло, кожзам Buff

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200/1320 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес13.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожзам, сетка
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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