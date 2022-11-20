Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый

4.3
11 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый
Следующий Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный

Характеристики товара

Описание

Обивка: Ткань
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: пластик
Ролики: для паркета

Вес: 10,8кг
Объем: 0,112 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота940/1020 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасасталь
  • Ширина450 мм
  • Вес10.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

С этим товаром покупают

Стул Тренд NETНастоящее фото товара Стул Тренд NET, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
10

Стул Тренд NET

Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
11

Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11

Стул Stark, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Stark, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
12

Стул Stark, терракотовый

Madrid Кожа ЧерныйНастоящее фото товара Madrid Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
31 590
Оптовая цена
10

Madrid Кожа Черный

Стул Роза на колесной основеНастоящее фото товара Стул Роза на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
7

Стул Роза на колесной основе

Настоящее фото товара Стул Галс, кожзам черный/ каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
5

Стул Галс, кожзам черный/ каркас черный

Стул ткань сетка черная, спинка чернаяНастоящее фото товара Стул ткань сетка черная, спинка черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
14

Стул ткань сетка черная, спинка черная

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
8

Офисное кресло Ultra T, сетка черный

В наличии 1336 шт.
Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
10

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
7

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 светло-синий правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 светло-синий правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
104 490
Оптовая цена
10

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 светло-синий правый угол

Кресло Ева HRНастоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
12

Кресло Ева HR

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39018
2 890 ₽
135Хит

Стол Лидер 1