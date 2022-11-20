Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый
11 190 ₽
Обивка: Ткань
Механизм: Топган
Каркас: немонолитный
Крестовина: пластик
Ролики: для паркета
Вес: 10,8кг
Объем: 0,112 м3
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