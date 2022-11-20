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«Ольга» № 3 шкаф - фото 1«Ольга» № 3 шкаф - фото 2

«Ольга» № 3 шкаф

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Характеристики товара

Описание

Шкаф «Ольга» включает в себя полки, выкатную штангу под плечики и открытую полку-сушилку для обуви.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес40 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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