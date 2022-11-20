Товар в корзине. Перейти
Опора Авади - фото 1

Опора Авади

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Дханбад
Опора Дханбад
Следующий Опора Тхени
Опора Дханбад

Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина45 мм
  • Ширина45 мм
  • Высота400 мм
  • Вес0,51 кг
С этим товаром покупают
Опора Нойс 390Настоящее фото товара Опора Нойс 390, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
6

Опора Нойс 390

Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
11

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
5

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
10

Опора Безье

Точечная мебельная ножка 145Настоящее фото товара Точечная мебельная ножка 145, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
15

Точечная мебельная ножка 145

Мебельная ножка 85Настоящее фото товара Мебельная ножка 85, произведённого компанией ChiedoCover
от3 380
Оптовая цена
10

Мебельная ножка 85

Опора подиумная БрайтонНастоящее фото товара Опора подиумная Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
6

Опора подиумная Брайтон

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Настоящее фото товара Опора Сакаи, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
5

Опора Сакаи

Другие товары из разделаопоры для диванов и кресел
Опора ЛьежНастоящее фото товара Опора Льеж, произведённого компанией ChiedoCover
1 250
Оптовая цена
14

Опора Льеж

Опора МонсНастоящее фото товара Опора Монс, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
14

Опора Монс

Настоящее фото товара Опора Радом, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
11

Опора Радом

Опора УмеоНастоящее фото товара Опора Умео, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
10

Опора Умео

Опора КонстантНастоящее фото товара Опора Констант, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
5

Опора Констант