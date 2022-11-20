Товар в корзине. Перейти
Опора Балли - фото 1

Опора Балли

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Хива
Опора Хива
Следующий Опора Дархан
Опора Хива

Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина45 мм
  • Ширина54 мм
  • Высота310 мм
  • Вес0,39 кг
С этим товаром покупают
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
11

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
5

Опора Нантер 2

Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
10

Опора Безье

Опора СанрайзНастоящее фото товара Опора Санрайз, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
13

Опора Санрайз

Опора ТриестНастоящее фото товара Опора Триест, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
12

Опора Триест

Ножка с декором из металла 149Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 149, произведённого компанией ChiedoCover
от2 570
Оптовая цена
11

Ножка с декором из металла 149

Опора деревянная подиумная БолтонНастоящее фото товара Опора деревянная подиумная Болтон, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Опора деревянная подиумная Болтон

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Настоящее фото товара Опора Тала, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
14

Опора Тала

Другие товары из разделаопоры для диванов и кресел
Опора ЛьежНастоящее фото товара Опора Льеж, произведённого компанией ChiedoCover
1 250
Оптовая цена
14

Опора Льеж

Опора МонсНастоящее фото товара Опора Монс, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
14

Опора Монс

Настоящее фото товара Опора Радом, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
11

Опора Радом

Опора УмеоНастоящее фото товара Опора Умео, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
10

Опора Умео

Опора КонстантНастоящее фото товара Опора Констант, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
5

Опора Констант