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Опора Баркинг - фото 1

Опора Баркинг

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Продукция изготавливается под заказ.
  • Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
  • Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
  • Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
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Основные характеристики

  • Высота265 мм
  • Ширина50 мм
  • Длина60 мм
  • Вес0.50 кг
  • Материал подстольябук

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