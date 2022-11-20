Характеристики товара
Описание
- Продукция изготавливается под заказ.
- Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
- Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
- Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Основные характеристики
- Длина80 мм
- Ширина80 мм
- Высота90 мм
- Вес0,36 кг