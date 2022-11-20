Характеристики товара
Описание
1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом
2) Продукция изготавливается под заказ.
3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
6) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
8) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для кресла
Назначение: для стула
Высота, мм: 375
Высота общая, мм: 425
Размер верхнего сечения, мм: 40х30
Размер нижнего сечения, мм: 30х30
Высота шипа, мм: 50
ДxШxВ: 40x30x425 мм
Вес: 320 г
Основные характеристики
- Длина150 мм
- Ширина40 мм
- Высота50 мм
- Вес0,19 кг